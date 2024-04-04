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Роли Хита «Джокера» Леджера, которому сегодня исполнилось бы 45 лет

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1/10
© Кадр из фильма «Тёмный рыцарь»
2/10
© Кадр из фильма «10 причин моей ненависти»
3/10
© Кадр из фильма «Патриот»
4/10
© Кадр из фильма «История рыцаря»

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5/10
© Кадр из фильма «Горбатая гора»
6/10
© Кадр из фильма «Казанова»
7/10
© Кадр из фильма «Короли Догтауна»
8/10
© Кадр из фильма «Кэнди»
9/10
© Кадр из фильма «Меня там нет»

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10/10
© Кадр из фильма «Воображариум доктора Парнаса»

Сегодня, 4 апреля, Хиту Леджеру могло бы исполниться 45 лет. Несмотря на небольшую актерскую карьеру, он успел сняться в фильмах, которые действительно считаются классикой.

Одна из самых знаменитых его ролей, это – Джокер в фильме «Темный рыцарь». Актер потратил большое количество времени и сил, чтобы сотворить этого персонажа. И Леджеру удалось сделать своего Джокера неповторимым – за него актер был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана». Но, к сожалению, это произошло уже после его смерти. В 2008 году 28-летний актер скончался во время съемок в фильме «Воображариум доктора Парнаса». Причиной смерти стала острая интоксикация.

Вспоминаем другие фильмы с участием Хита Леджера. Подробнее – в галерее «Рамблера»

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