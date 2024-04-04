Роли Хита «Джокера» Леджера, которому сегодня исполнилось бы 45 лет

Сегодня, 4 апреля, Хиту Леджеру могло бы исполниться 45 лет. Несмотря на небольшую актерскую карьеру, он успел сняться в фильмах, которые действительно считаются классикой.

Одна из самых знаменитых его ролей, это – Джокер в фильме «Темный рыцарь». Актер потратил большое количество времени и сил, чтобы сотворить этого персонажа. И Леджеру удалось сделать своего Джокера неповторимым – за него актер был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана». Но, к сожалению, это произошло уже после его смерти. В 2008 году 28-летний актер скончался во время съемок в фильме «Воображариум доктора Парнаса». Причиной смерти стала острая интоксикация.

Вспоминаем другие фильмы с участием Хита Леджера. Подробнее – в галерее «Рамблера»