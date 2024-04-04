Федор Бондарчук рассказал, почему боится Константина Хабенского

Режиссер Федор Бондарчук в разговоре с aif.ru признался, что как и многие другие актеры побаивается Константина Хабенского.

«Константин Юрьевич — это памятник. Я вас понимаю. Я его сам боюсь. Он в обертонах, загадочный, он знает об этом. Он знает, когда приходит на площадку, что многие робеют в его присутствии», — отметил Бондарчук.

Режиссер вспомнил, как снимал фильм «В движении», где выступал продюсером, Филипп Янковский — режиссером, а Хабенский же играл главную роль — собирательный образ поколения. В определенный момент Бондарчуку надо было снять сцену борьбы с коллегой, режиссер был уверен в своей победе, однако молодой актер показал себя с неожиданной стороны.