Крым, карьера модели, замужество: где сейчас актриса Анастасия Микульчина

Актриса Анастасия Микульчина прославилась благодаря главной роли в сериале «Сонька — Золотая Ручка». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

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Чем известна Анастасия Микульчина

Актриса родилась 4 августа 1983 года в молдавском городе Бендеры. Вместе с родителями она в юном возрасте переехала в Санкт-Петербург, где окончила школу и театральное училище.

После окончания вуза в 2006 году Анастасия Микульчина прошла пробы на главную роль в многосерийном фильме «Сонька — Золотая Ручка». Проект принес ей узнаваемость. Затем артистка снялась в сериалах «Беговая охрана», «А зори здесь тихие», «Тот, кто читает мысли», «Медиатор», «Маленький мир» и других. Всего в ее фильмографии около 40 работ.

По словам артистки, у нее не так много ролей из-за того, что она отказывается играть домохозяек и персонажей, которые ведут непотребный образ жизни. Актриса увлекается поэзией, пишет стихи и в 2018 году выпустила свой первый сборник «Как дойти до солнца».

Что известно о личной жизни Микульчиной

На пробах в сериал «Медиатор» Анастасия Микульчина познакомилась с режиссером Артемом Аксененко. В 2020 году они тайно сыграли свадьбу, а весной 2021 года обвенчались. По словам актрисы, она готова к рождению детей и, если потребуется, уйти из кино ради семьи.

«В моей жизни появился Артем — и большое счастье, что у нас не только чувства, но и профессиональные интересы совпадают. Это первый мужчина в моей жизни, с которым я могу разговаривать часами. Для меня это очень важно и ценно. И я молюсь о том, чтобы у нас не только биологические дети родились, но и детища творческие появились», — рассказала она WhomanHit.

Как Микульчина относится к Крыму

Анастасия Микульчина в соцсетях рассказывала, что в 2014 году купила квартиру в престижном районе Ялты. На тот момент она жила на полуострове уже несколько лет и захотела приобрести личные апартаменты, но спустя четыре года документы о праве собственности так и не получила.

© Соцсети

Позднее оказалось, что артистка приобрела недвижимость у мошенников и пришлось доказывать, что квартира принадлежит ей. При этом Микульчина отметила, что ситуация с апартаментами не повлияла на ее отношение к Крымскому полуострову.

«В любом случае наличие недвижимости или ее отсутствие не влияет на мою любовь к этой части суши. Крым — уникальная точка земного шара, и здесь навсегда останутся мои друзья, море, горы и одни из самых важных событий в моей жизни... Не знаю, как сложится деятельность на его территории, пока что я прихожу к выводу о том, что земля, как и дом, делится на определенные зоны: в кухне готовят, в спальне спят, в гостиной принимают гостей, в кабинете занимаются делами. Так вот Крым — точно не кабинет, пока что это спальня. А так хотелось бы, чтоб из него получилась парадная гостиная», — сказала она MK.RU.

В 2018 году Микульчина была внесена в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

Чем сейчас занимается Анастасия Микульчина

Анастасия Микульчина в 40 лет продолжает сниматься в российском кино. В марте состоялась премьера сериала «Адмирал Кузнецов», где актриса сыграла одну из главных героинь Наталью Кузнецову. Также Микульчина задействована в съемках лент «Нулевой мир» и «Число зверя», которые находятся на стадии производства.

Работу в кино актриса совмещает с карьерой модели. В прошлом месяце она впервые вышла на подиум и открыла дизайнерский показ на московской Неделе моды. Анастасия Микульчина живет на два города — в Москве и в Ялте.