Жена Александра Петрова восхитила поклонников свежими снимками

Когда Александр Петров сообщил о романе с Викторией Антоновой, с которой познакомился при крайне неожиданных обстоятельствах, публика начала спорить о том, кому из них повезло больше — избраннице знаменитого актера или ему, по счастливой случайности встретившему такую девушку.

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Сам Петров не отрицает, что нашел настоящий бриллиант, а потому постоянно восхищается супругой, посвящая ей стихи и неустанно признаваясь в любви. Впрочем, сомневаться в том, что звезда сериала «Звоните ДиКаприо!» от жены без ума, фанатам и не приходится — по роскошным снимкам Виктории они сами все понимают.

Накануне Антонова поделилась нежными кадрами с новой фотосессии и привела подписчиков в восторг.

© Соцсети

«Такая хрупкая, такая нежная», «Повезло Саше, к нему в руки попал настоящий бриллиант. Берегите друг друга», «Очень нежно», — высказались они в запрещенной соцсети.

Не оставил без внимания свежий пост в Инстаграме* возлюбленной и Петров, прокомментировав его немногословными, но понятными тремя сердцами.

Мы, конечно, думали, что фотографиям Виктории с роскошной свадьбы уже ничто не составит конкуренцию. Но эти снимки в нежном белом платье явно могут посоревноваться даже с теми, что были сделаны в утро невесты.

*Запрещен в России.