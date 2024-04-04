Откровенное видео, развод, дочь: как сейчас живет Любовь Тихомирова

Актриса Любовь Тихомирова обрела популярность благодаря съемкам в сериалах «Сестры» и «Воронины».

© РИА Новости

Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Любовь Тихомирова

Актриса родилась 7 сентября 1978 года в Санкт-Петербурге. С раннего возраста она занималась гимнастикой, балетом и посещала театральную студию. Любовь Тихомирова окончила школу с золотой медалью и уехала в Москву, где поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина.

В студенческие годы актриса играла в театре имени Евгения Вахтангова, а затем была принята в труппу театра «Сатирикон». Известность пришла к Любови Тихомировой после съемок в мелодраме «Сестры» в 2004 году. Затем она снялась в телешоу «Аэропорт» и «Херувим», а также фильмах «Сыщики районного масштаба», «Любовь моя» и «Колдовская любовь».

Тихомирова также снималась в ситкоме «Воронины», где играла второстепенную героиню Василину, и на телевидении — в передачах «Армейский магазин» и «Слава богу, ты пришел».

Снималась ли Тихомирова в откровенных фильмах

В прессе неоднократно писали, что Любовь Тихомирова начала карьеру со съемок в эротических роликах, однако, как объяснила актриса, подобные кадры были смонтированы специально ее бывшим возлюбленным.

«Я оказалась винтиком в большой политической машине. Я встречалась с человеком, который использовал меня в своих интересах. Чудесный ролик, о котором вы говорите, был смонтирован специально. Я стала жертвой обстоятельств, все крутилось вокруг одного человека, с которым меня „доброжелатели“ в конце концов и развели. Меня многие спрашивают: „Как же я выжила?“ Да вот так, не знаю, просто жила», — уточнила Тихомирова.

Что известно о личной жизни Любови Тихомировой

Актриса в июне 2013 года вышла замуж за дирижера и композитора Ласло Долински, который является музыкальным руководителем Театра Стаса Намина. Через месяц после бракосочетания супруги обвенчались в церкви, а в сентябре 2014 года у них родилась дочь Любава.

В 2019 году супруги развелись. Спустя несколько лет после расставания Любови Тихомировой через суд пришлось требовать с бывшего мужа алименты.

«Ситуация такова: от отца ребенка в месяц я получаю официально от судебных приставов 5200 рублей... Да, 5200 — это начисления от минимальной зарплаты, которую бывший муж заявил. То есть я официально получаю от отца своей дочери то, что получает в нашей стране каждая женщина от мужчины, который заявил свою зарплату как минимальную. На самом деле у него, конечно же, совсем другая зарплата. Мы находимся в состоянии судебных разбирательств, где я пытаюсь добиться, чтобы он на ребенка давал хотя бы 30 тысяч», — рассказала она журналу «Теленеделя».

Делить имущество с Долински артистке также пришлось через суд. После развода Тихомирова узнала, что в браке супруг купил иномарку.

«При этом я все заработанное тратила не на себя даже, а чтобы, так скажем, помочь супругу в трудной ситуации — поднять дом родителей на Украине, сделать там ремонт. Поэтому мне хоть в чем-то захотелось справедливости. Я подала иск — мне присудили половину автомобиля. Экс-супруг на это заявил, что решение неправомерное, так как транспортное средство принадлежит банку, кредит за него еще не выплачен. И в ответ потребовал разделить мое имущество», — сообщила она StarHit.

Чем сейчас занимается Любовь Тихомирова

Любовь Тихомирова на настоящий момент служит в Театре Антона Чехова и играет в антрепризах. Она гастролирует по России с несколькими спектаклями. В кино артистка практически не снимается. В 2023 году с ней на экраны вышел один сериал «Теория больших денег», где она сыграла второстепенного персонажа.

После развода Тихомирова больше не заводила отношений. По словам артистки, все время она тратит на работу из-за необходимости обеспечивать дочь.