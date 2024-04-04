Бузова предложила актеру из «Слова пацана» сходить на премьеру фильма

Бузова предложила актеру из «Слова пацана» Копейкину сходить на премьеру фильма
Певица Ольга Бузова предложила актеру из сериала «Слово пацана» Вячеславу Копейкину сходить на премьеру фильма. Ее приглашение прозвучало после того, как выяснилось, что восходящая знаменитость написал ей в соцсетях, но артистка не получила сообщение.
Бузова не знала, что актер пытался с ней связаться. Певица узнала об этом от сайта StarHit и отметила в соцсетях имя Копейкина. Однако после этого, зайдя в сообщения, Бузова заявила, что там «пустота».
Артистка заявила, что не против, если актер действительно хочет с ней связаться.
«Ну неужели вы не можете найти способ меня увидеть? Можем сходить на премьеру фильма «Дождь из мужчин», в котором я озвучила главную героиню», - сказала она и допустила вариант, если Копейкин пригласит на свой спектакль или она его.
Ранее Бузова, комментируя дебош другого актера из сериала Никиты Кологривого, заявила, что ей «нравится другой мальчик» из фильма, имея в виду Копейкина. Исполнительница назвала его «нереально крутым». О Кологривом она не захотела говорить и заявила:
«Обращать внимание на мужчину, который толкает женщину? Я не готова вообще комментировать что-либо после такого поступка».