Суд поместил Алена Делона под режим усиленной опеки
Права 88-летнего французского актера Алена Делона теперь ещё сильнее ограничены.
Как сообщает BFMTV суд коммуны Монтаржи в центральной Франции принял решение сильнее ограничить пожилую кинозвезду в праве распоряжения имуществом. Теперь актёр помещён под режим усиленной опеки.
Мера будет действительна до пяти лет и может быть продлена. За это время опекун будет иметь право распоряжаться имуществом Делона.
Напомним, в январе 2024 года Алена Делона решением суда поместили под надзор из-за состояния здоровья.
Ранее сообщалось, что в доме актёра обнаружили целый арсенал оружия.