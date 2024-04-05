Суд поместил Алена Делона под режим усиленной опеки

Права 88-летнего французского актера Алена Делона теперь ещё сильнее ограничены.

Как сообщает BFMTV суд коммуны Монтаржи в центральной Франции принял решение сильнее ограничить пожилую кинозвезду в праве распоряжения имуществом. Теперь актёр помещён под режим усиленной опеки.

Мера будет действительна до пяти лет и может быть продлена. За это время опекун будет иметь право распоряжаться имуществом Делона.

Напомним, в январе 2024 года Алена Делона решением суда поместили под надзор из-за состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что в доме актёра обнаружили целый арсенал оружия.