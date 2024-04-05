Умер актер из "Доктора Кто" и "Чисто английского убийства" Адриан Шиллер
Внезапно, как сказано в некрологах, вскоре после своего 60-летия скончался Адриан Шиллер, английский актер театра, кино и сериалов.
Шиллер, родившийся в 1964 году в Лондоне, снимался с 1990-х, в его послужном списке - 85 проектов. Как то: "Чисто английское убийство", "Главный подозреваемый", "Bugs: Электронные жучки", "Доктор Кто", "Компьютерщики", "Опочтарение" по Пратчетту, "Толкин", "Последнее королевство", "Мушкетеры", "Отец Браун", "Виктория", "Пустая корона".
Актер был активен до последнего.
Про уход артиста СМИ 4 апреля сообщил его агент - от имени семьи. Причина и обстоятельства не разглашаются.