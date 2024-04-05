Два оренбургских актера стали народными артистами России

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении оренбуржцев госнаградами. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

© Оренбургский Драматический театр им. М. Горького

Двум актерам Оренбургского драматического театра им. Максима Горького – Владимиру Бухарову и Олегу Ханову – за большие заслуги в развитии музыкального, театрального, хореографического искусства присвоено звание «Народный артист Российской Федерации».

Эта высокая награда вручена оренбуржцам впервые за последние 20 лет.

Творческая жизнь Владимира Бухарова связана со сценами двух театров: Нижнетагильского драматического театра им. Д. Мамина-Сибиряка (с 1976 по 1998 годы) и Оренбургского государственного областного драматического театра им. Максима Горького (с 1998 года по настоящее время). Оренбургские театралы знают Владимира Бухарова по ролям доктора Чебутыкина в спектакле «Три сестры» Антона Чехова, старика Глухова – «Милые люди» по рассказам Василия Шукшина. Ранее Владимиру присвоено почетное звание «Заслуженный артист РФ».

Олег Ханов работает в Оренбургском драматическом театре с 2000 года, на время уезжал в Уфу, где был художественным руководителем Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури. С 2022 года Олег Ханов вновь в труппе оренбургского театра. Он заслуженный артист РФ, народный артист Башкортостана, лауреат премии имени Станиславского, лауреат Государственной премии. Сыгранные им на оренбургской сцене роли Арбенина («Маскарад» Михаила Лермонтова), Ротмистра («Отец» Августа Стриндберга), Сарафанова («Свидания в предместье» Александра Вампилова), Ричарда («Ричард III» Уильяма Шекспира) отмечены правительственными наградами.