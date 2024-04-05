Сьюки Уотерхаус опубликовала фото ребенка от Роберта Паттинсона

Актриса Сьюки Уотерхаус опубликовала первое фото с новорожденным ребенком от Роберта Паттинсона. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Невеста Роберта Паттинсона позировала на пленочном снимке с ребенком на руках. Пол малыша и его имя остаются неизвестными.

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«Добро пожаловать в наш мир, ангел», — написала она.

Сьюки Уотерхаус встречается с актером Робертом Паттинсоном с 2018 года. В декабре 2022-го знаменитости дебютировали как пара на показе Dior в египетском городе Гиза. 19 ноября Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре прошлого года Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Модель вышла на публику с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце.

26 марта Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые появились на публике вместе с ребенком. Папарацци подловили знаменитостей во время прогулки в Лос-Анджелесе. Пара везла бежевую коляску с новорожденным. Влюбленных сопровождала мать модели, Элизабет.