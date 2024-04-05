«Не умеете играть». Елена Ханга рассказала о критике от Валерии Гай Германики

Елена Ханга призналась, что ее критиковала во время съемок Валерия Гай Германика. Об этом она сообщила в шоу «ОК на связи!».

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Елена Ханга приняла участие в съемках сериала «Обоюдное согласие», режиссером которого стала Валерия Гай Германика. По словам телеведущей, она не испугалась проб, потому что подумала, что ее вырежут из итогового монтажа.

«Я снялась, наверное, в 50-ти фильмах. Я вообще, как я люблю повторять, ветеран массовочного движения. Значит, из 50-ти фильмов, в которые меня пригласили, меня вырезали, наверное, из 47», — рассказала она.

Ханга вспомнила, что Германика довольно жестко разговаривала с ней на съемочной площадке. По словам ведущей, она просила не играть роль, а проживать ее вместе со своей героиней.