Как Джеки Чан стал главным в кино по трюкам и травмам

История жизни Джеки Чана похожа на сказку: талант, упорство и выносливость превратили мальчика из бедной семьи в мировую звезду. А еще она напоминает сборник неожиданных фактов — обучался искусству пекинской оперы, работал на стройке, попал в черный список всех страховых компаний. Рассказываем, как Джеки Чан едва не стал "вторым Брюсом Ли", нашел себя и сделал боевики веселыми.

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Спартанское детство

Джеки Чан появился на свет в 1954 году в Гонконге: туда его отец и мать бежали из материкового Китая из-за гражданской войны. Жили они очень бедно — настолько, что у них не было денег на роды, и акушеру в качестве оплаты за операцию предложили самого малыша. Прошлое Чарльза и Лили Чан было непростым: он — рассекреченный разведчик, она — театральная актриса с криминальными связями. В Гонконге каким-то образом им удалось устроиться во французское посольство — поваром и горничной. Когда Джеки было шесть лет, родители пристроили его в школу пекинской оперы Ю Джим-Юэна, а сами уехали в Австралию.

Пекинская опера совсем не похожа на классическую: это национальное достояние Китая, традиционный жанр, сочетающий музыку, танцы и боевые искусства. Физическая подготовка артиста важна не менее, чем вокал, поэтому во время учебы Джеки Чан был занят вовсе не разучиванием опусов Верди и Моцарта: он осваивал акробатику, кунг-фу и актерское мастерство. Дисциплина в школе была жесткой — ученики тренировались сутки напролет, а за шалости и ошибки их били палками или заставляли подолгу стоять, держа над головой табуретку.

Иногда воспитанники участвовали в театральных постановках, а еще снимались в качестве массовки в кино. Уже с восьми лет Джеки Чан появлялся в эпизодических ролях, а став постарше, участвовал в съемках трюковых сцен. После выпуска из школы Чану пришлось нелегко: пекинская опера в 1970-х переживала не лучшие времена, ролей для начинающего артиста не было, к тому же он с трудом читал и писал — общеобразовательные предметы он не изучал. Ненадолго юноша уехал к родителям в Австралию и нашел работу на стройке. Кстати, именно там и получил имя Джек (а позже сам переиначил его на Джеки для большей ритмичности) — с рождения его звали Чан Конг-Санг, что иностранцам было сложно выговорить.

Испытание на прочность

Вскоре Джеки понял, что ему нужно проложить себе дорогу в кино, — он отлично владел телом, искусством кунг-фу и не боялся рисковать, поэтому с легкостью мог работать каскадером и постановщиком трюков. Гонконгские экшен-фильмы и боевики в 1970-х были на подъеме — высокую планку задал Брюс Ли, ставший мировой звездой. Джеки повезло сняться вместе с ним в двух картинах — "Кулак ярости" (1972) и "Выход Дракона" (1973), причем на съемках Ли приметил Чана. "Он просто выделил меня, сказал: "Ух ты!" Так и началось, я был идеальным трюкачом: каждый день меня использовали по полной программе, раз за разом", — вспоминал позже Джеки.

В 1973 году Брюс Ли скоропостижно умер, и продюсеры пытались найти ему замену. Преемника разглядели как раз таки в Джеки Чане, который готов был расшибиться ради удачного дубля. В нескольких фильмах он попробовал себя в амплуа крутого парня, какими были герои Брюса, но вскоре понял, что быть "вторым Ли" ему не хочется. Он стал нащупывать собственный образ и вскоре нашел его — не герой и поборник справедливости, а простой соседский паренек, немного нелепый, но добродушный и находчивый, который владеет кунг-фу и ловко отбивается от врагов, успевая при этом покривляться и посмеяться. Вдохновляясь такими актерами, как Чарли Чаплин и Бастер Китон, Чан привнес в боевики элемент комедии и быстро привлек к себе внимание.

Предложений о съемках становилось все больше, Джеки стал играть крупные роли и зарабатывать приличные деньги. Прорыв случился в 1978 году, когда вышли фильмы "Змея в тени орла" и "Пьяный мастер" режиссера Юэнь У-Пина: в них Чан наравне проявил свой комедийный талант и боевые навыки. Впрочем, вместе с успехом пришли и некоторые проблемы — актер оказался не готов к стремительному взлету.

В мемуарах Чан признался, что целыми днями он катался на дорогих авто, выпивал и бездумно тратил деньги, разбивал "Порше" и "Мерседесы", хвастался дорогими часами и флиртовал со всеми подряд. Позже о многих поступках молодости он сожалел, поэтому для очистки совести решил заняться благотворительностью, и это занятие его серьезно увлекло.

В 1988 году он основал собственный фонд и уже несколько десятилетий помогает детям, пожилым и нуждающимся людям. Оплачивает лечение и образование, часто выступает как посол доброй воли на различных акциях и направляет суммы с пятью и шестью нулями на ликвидацию последствий катаклизмов — например, он активно поддерживал пострадавших от землетрясений на Гаити и в Цинхае. В середине нулевых Джеки Чан сообщил, что завещал на благотворительность половину своего состояния.

Человек-оркестр

Несмотря на испытания славой и богатством, Джеки все же сумел не потерять голову, заключил контракт с крупной азиатской студией Golden Harvest, и его карьера продолжила идти в гору. Тем более ему было к чему стремиться — в США Чана приняли далеко не сразу, несколько лет фильмы с его участием проваливались в прокате. Американские продюсеры нередко предлагали играть ему преступников и злодеев, но актер не соглашался — ему не хотелось портить имидж, да и работа над образами не приносила удовольствия. По этим же причинам позже он отказался даже от съемок в фильме "Черный дождь" Ридли Скотта и в картине "Разрушитель" с Сильвестром Сталлоне. Сыграть отрицательного героя, главу китайской мафии, он решился лишь в 2009-м — в драме "Инцидент в Синдзюку" (реж. Дерек И).

Первые неудачи в Голливуде и желание обрести творческую свободу подстегнули Джеки Чана снимать собственные фильмы, где он смог бы предстать в самом выгодном свете и полностью раскрыть свой потенциал. В 1979 году он выпустил комедийный боевик "Бесстрашная гиена" — о непутевом парне, который обучается кунг-фу, чтобы отомстить бандитам за смерть деда. Год спустя вышел его "Молодой мастер" — о талантливом ученике школы кунг-фу, который попадает в сети криминального мира. В 1983 году Чан собрал собственную команду каскадеров, с которой впоследствии постоянно работал (кстати, некоторые из них подменяли в кадре самого Джеки, когда тот получал травмы). В своей книге актер утверждает, что он и его команда внесены в черный список страховых компаний по всему миру.

Всего за свою карьеру Джеки Чан снял около 20 фильмов, особенно зрителям полюбились "Кто я?" и "Чудеса", дилогии "Доспехи бога", "Проект А", "Полицейская история" и документальные работы о трюках и жизни автора. Примечательно, что выступал он в них не только как режиссер, но и как сценарист. Международного успеха Чан добился в 1990-е — благодаря собственным проектам и таким боевикам, как "Разборка в Бронксе", "Мистер Крутой", "Час пик" и "Шанхайский полдень".

В 2000-х кунг-фу боевики ушли в тень, поэтому Джеки чаще сотрудничал с голливудскими студиями, снимался в комедиях, озвучивал мультфильмы (среди них "Кунг-фу Панда") и даже стал персонажем детского анимационного сериала "Приключения Джеки Чана" (2000–2005) — он подарил главному герою свою внешность и голос, а еще выступил одним из продюсеров проекта. Кстати, в последние годы продюсированием звезда занимается довольно активно — на его счету более 60 картин, среди них и китайские, и американские ("Сыщик династии Мин", "Переломный момент" и другие). Чан в целом мультизадачный человек: он внесен в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число упоминаний в титрах одного фильма (в "Доспехах бога 3: Миссия Зодиак" он был задействован на 15 должностях — актер, режиссер, сценарист, продюсер, оператор, исполнитель песни, осветитель и не только). В 2017 году Джеки Чан получил почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф.

Рекордсмен по трюкам и травмам

Вошел в Книгу Гиннесса Чан и еще с одним рекордом — как актер с наибольшим количеством трюков. С самого начала карьеры он зарекомендовал себя как профессионал — ему под силу были самые безумные сцены: он эффектно дрался, прыгал из вертолета, взбирался на мотоцикле на крышу движущегося поезда, врезался в щиты и стены, неоднократно падал с огромной высоты, делая кульбиты в воздухе, скользил по столбам и отвесным стенам, ползал по раскаленным углям. Практически всегда он отказывался от страховки, поэтому все эти подвиги дались ему огромной ценой: в мемуарах Чана есть перечень полученных им вывихов, переломов, смещений, ран, и, судя по нему, на теле Джеки нет ни одного живого места.

Однажды Чан едва не лишился жизни: в Югославии на съемках фильма "Доспехи бога" (1986) ветка дерева, задействованного в трюке, не выдержала веса актера. Джеки Чан упал с высоты нескольких метров и ударился головой о камень. "Не знаю, сколько прошло времени, возможно, всего пару минут, а может, и целая вечность, но вдруг мне показалось, что со мной все в порядке, и я решил подняться. Но меня сразу же крепко прижали к земле и сказали: "Не двигайся!" — вспоминал актер. Его череп был поврежден, из ушей хлестала кровь. Когда он осознал, что произошло, подумал, что умирает — этого же боялась вся съемочная группа.

Чана госпитализировали, прогнозы были довольно плохими, однако после проведенной операции он пришел в себя. С тех пор Джеки стал носить удлиненную прическу — на его голове осталась вмятина, а еще у него появились некоторые проблемы со слухом. Кроме того, он решил, что не будет заигрывать со смертью, поэтому в его фильмах герои практически никогда не умирают.

В настоящее время Джеки Чан продолжает сниматься в кино, среди его последних работ — "Кунг-фу жеребец" (2023) о каскадере, который защищает своего коня от коллекторов. Актер сыграл главную роль и, несмотря на свой возраст, сам выполнял многие трюки. В одном из интервью он признался, что перед выходом на площадку делает обезболивающие инъекции — в колено и спину. Кстати, раньше Джеки неоднократно заявлял, что уколов он боится больше всего на свете, но ради творчества и поклонников страх приходится преодолевать.