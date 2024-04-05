Звезда «Слова пацана» накупил брендовой обуви на сотни тысяч рублей

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев накупил брендовой обуви на сотни тысяч рублей. Соответствующий выпуск вышел в YouTube-блоге бизнесмена Никиты Ефремова.

© NIKITA EFREMOV / YouTube

В опубликованном видео 24-летний актер вместе с ведущим программы посетил магазин с уникальными кроссовками известных марок. При этом знаменитость приобрел пять пар кроссовок Nike для себя, своей супруги и друзей. Среди них — Air Jordan Retro за 190 тысяч рублей, а также SB Dunk за 70 тысяч рублей. Кроме того, Минекаев выбрал Air Jordan в коллаборации с Человеком-пауком за 154 тысячи рублей и еще несколько позиций обуви.

По словам звезды, он не видит смысла тратить такие суммы на одежду. Кроме того, артист рассказал, что в детстве ему приходилось носить вещи, которые покупали на рынках.

В декабре 2023 года россияне пытались заработать на популярности «Слова пацана» и продавали вещи из сериала за миллионы рублей. Так, предприимчивые жители страны стали выставлять на продажу одежду времен СССР, похожую на предметы гардероба героев сериала.