Марго Робби станет падшим ангелом в новом фильме Оливии Уайлд

Оливия Уайлд («Образование», «Не беспокойся, дорогая») готовится к съемкам своего нового фильма. Как сообщает Deadline, это будет экранизация серии комиксов «Эвенджелин» (Avengelyne) от создателя «Дэдпула» Роба Лайфелда.

Заглавная героиня графического романа - падший ангел, которая была изгнана с Небес Богом после того, как ее обманом заставили усомниться в его любви к людям, и отправлена на Землю для искупления грехов. Эвенджелин лишили всех ее ангельских способностей, кроме ее великой силы и крови, которую можно использовать в качестве оружия или создания чудес. Эвенджелин использует свои силы для борьбы с демонами на Земле, и станет последней надеждой человечества в грядущем Армагеддоне.

По данным издания, на главную роль рассматривается кандидатура Марго Робби, и совершенно точно ее компания LuckyChap (созданная актрисой вместе с мужем Томом Акерли и Джози Макнамарой) будет продюсировать проект. В данный момент он находится на стадии поиска сценариста.