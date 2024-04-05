Актер Игорь Ливанов признался, что построил дом своей мечты

Звезда «Диверсанта» Игорь Ливанов рассказал в интервью «Мосленте», что живет с семьей в доме своей мечты. Артист отметил, что построил его в виде корабля.

© Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

«Мне удалось построить за городом дом своей мечты. Он из дерева, в виде корабля. У меня есть свой пруд с рыбами. Есть небольшой сад с экзотическими растениями. Я сам их выращиваю. Очень люблю это занятие. Люблю проводить время за городом. Здесь я отдыхаю. Тишина, покой, свежий воздух, лес. За городом я готовлюсь к ролям: читаю, изучаю материалы, просто наслаждаюсь жизнью», — поделился актер.

Ливанов вместе с женой Ольгой воспитывает двоих детей: 17-летнего Тимофея и 8-летнего Илью. Звезда фильма «72 метра» признался, что старший сын хочет пойти по его стопам. Подросток уже готовится к поступлению в московские институты. Ливанов отметил, что не относится к тем артистам, которые запрещают детям продолжать династию. Актер поддержал решение Тимофея и будет помогать ему готовиться к вступительным экзаменам.