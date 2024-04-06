Сара Джессика Паркер призналась в сложных отношениях с едой и рассказала, как это отразилось на воспитании ее дочерей
Звезда сериала «Секс в большом городе» не похожа на человека, который набросится на сладкое при первой возможности. Но были в ее жизни и такие моменты — об этом актриса рассказала на записи подкаста Ruthie's Table 4. Сложные отношения с десертами Сара Джессика Паркер объясняет строгим родительским воспитанием, которое считает ошибкой.
«Когда я была маленькой, нам не разрешали приносить в дом сахар, печенье и шоколад, — призналась знаменитость. — И, конечно, все, что мы сделали, как только переехали, — это купили пирожных и печенья», — рассказала она.
Что ж, Сара из своей ситуации выводы сделала и своих детей — Джеймса, Табиту и Мэрион — воспитывает так, как ей кажется правильным.
«У нас дома есть печенье, у нас есть торты, у нас есть все. И я думаю, что в результате это позволяет сформировать вроде как более здоровые отношения с едой», — высказалась селебрити.
Актриса объяснила, что не хотела, чтобы дети воспринимали еду как нечто вредное.
«Я надеюсь, что они смогут сохранить свою любовь к блюдам и умение наслаждаться их вкусом и найдут свои собственные способы сделать так, чтобы это было полезно для них», — разоткровенничалась звезда.
Сара Джессика Паркер призналась в сложных отношениях с едой и рассказала, как это отразилось на воспитании ее дочерей
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