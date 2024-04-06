Что за скандал случился в Театре сатиры после смерти Ширвиндта

После смерти художественного руководителя Театры сатиры Александра Ширвиндта в учреждении произошел внутренний раскол. Что об этом известно?

Что известно о скандале в Театре сатиры

По информации MK.RU, речь идет об отмене одного из спектаклей, в котором должен был принимать участие Александр Ширвиндт.

«Небольшая волна, возникшая с отменой спектакля, показала, что внутри театра совсем не спокойно, между труппой и руководством существует раскол, стена непонимания, которая только растет», — пишет издание. «Где мы?..» — единственная постановка, в которой участвовал Ширвиндт. Он должен был выйти на сцену 3 апреля.

Актер Александр Олешко предложил не отменять спектакль, а устроить своего рода памятный вечер с участием артистов постановки. По его задумке, актеры рассказали бы, как ставилась пьеса, показали бы костюмы и рассказали о различных нюансах. Однако новое руководство театра придерживается другого мнения.

«Я просил не отменять спектакль 3 апреля. Хотел, чтобы была поставлена декорация, открылся занавес и на сцену вышли по возможности его участники: режиссер, костюмеры, гримеры, помощник режиссера, реквизиторы, художник, композитор. Сели и рассказали бы, как играли, репетировали, как создавался спектакль, как много было интересного, смешного и грустного. Чтобы на сцене, на вешалке висели сценические костюмы Александра Анатольевича. Чтобы на экране были показаны монологи Ширвиндта из спектакля, а мы бы их прокомментировали, ведь текст пьесы неоднократно переделывался. И чтобы в конце на экране был последний монолог Александра Анатольевича, которым он заканчивал спектакль. Это мог быть удивительный и прекрасный акт единения людей, которые чувствуют и понимают, что театр в эти дни, накануне своего 100-летия, прощается с ярчайшими страницами, которые вошли в историю. Это было бы своего рода передачей огня, эстафетной палочки новому поколению артистов этого прославленного театра. Но мою инициативу сделать такой вечер 3 апреля новое художественное руководство театра не поддержало», — заявил Олешко в соцсетях.

Дирекция Театра сатиры в ответ на поднявшийся шум объяснила, что спектакль отменен, а памятный вечер Ширвиндта уже начали готовить к 19 июля, к его 90-летию.

При этом сами артисты узнали об этом не напрямую, а после публикации на сайте культурного учреждения.

«В этот день ему исполнилось бы 90 лет. Для всех нас, коллег и поклонников, это очень важная дата. Вечер памяти пройдет в декорациях спектакля „Где мы?..“ — это последний спектакль, в котором играл Александр Анатольевич. Спектакль, который мы так любили. На вечер будут приглашены участники спектакля, труппа театра, родственники, друзья и коллеги. Мы будем вспоминать о его ролях, его книги, его программы, его долгую творческую жизнь. Мы вспомним его таким, каким его знали и любили. Подробности о том, как можно попасть на мероприятие, мы сообщим позже», — отметили в дирекции.

Что известно о смерти Ширвиндта

Советский и российский актер, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года на 90-м году жизни. Он умер в больнице.

Последние несколько лет у артиста были проблемы с сердцем. В 2019 году он перенес операцию, после чего ему поставили кардиостимулятор. Летом 2022 года у Ширвиндта диагностировали стенокардию.

Прощание с режиссером прошло 18 марта в Театре сатиры. На траурной церемонии присутствовали многие артисты, среди которых были Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Иван Ургант, Владимир Машков, Александр Олешко.

Ширвиндта похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.