Эсми Каленн из «Сумерек» тайно вышла замуж

Звезда «Сумерек» Элизабет Ризер, исполнившая роль Эсми Каллен, тайно сыграла свадьбу. Об этом сообщает Vogue.

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Избранником актрисы стал продюсер и сценарист Брюс Гилберт. Церемония бракосочетания прошла еще в прошлом году в Италии. На торжестве была только семья и близкие друзья. Пара хотела сохранить полную конфиденциальность и попросила не выкладывать фото в соцсети.

«Мы решили сбежать, взяв в свидетели пару друзей», — рассказала актриса.

Актриса Элизабет Ризер и продюсер Брюс Гилберт познакомились в 2017 году во время прогулки с собаками, и с того момента не расставались.

Актриса была номинирована на премию «Эмми» за роль Эвы в одном из эпизодов телесериала «Анатомия страсти», а также поделила с остальными актерами номинацию на премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в драматическом сериале. В 2007 году стала номинанткой премии «Независимый дух» в категории «Лучшая актриса» за роль в драме «Рожденные ветром».