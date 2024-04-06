Брэд Питт ответил на новые обвинения Анджелины Джоли

Похоже, у Брэда Питта и Анджелины Джоли еще остались чувства друг к другу, вот только теплыми мы их назвать, увы, никак не можем. Напомним, развод самой красивой пары Голливуда растянулся на долгие восемь лет и закончился поражением звезды «Бойцовского клуба»: он уступил опеку над детьми своей экс-супруге, а также не смог вернуть себе винодельню Chateau Miraval во Франции.

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Однако Джоли этого оказалось мало. После победы в суде актриса призналась, что решила разорвать брак с Питтом, после того как в 2016 году он едва не задушил одного из их детей. Сама же Анджелина, по ее собственному утверждению, терпела физическое насилие со стороны мужа задолго до этого инцидента. Ну а последней каплей во время судебного разбирательства по поводу виноградника, по версии актрисы, стало желание экс-супруга заставить ее молчать. Он выдвинул условие, согласно которому Джоли должна подписать соглашение о неразглашении. Как стало известно Daily Mail, актрису такая попытка бывшего мужа контролировать ее жизнь глубоко возмутила и она отказалась от дальнейших переговоров.

И вот теперь стал известен ответ Питта. По информации британского таблоида, он назвал Джоли лицемеркой, ведь сама актриса регулярно использует соглашения о неразглашении при работе с собственными сотрудниками. Адвокаты Брэда требуют, чтобы она обнародовала эти документы — якобы это поможет дискредитировать ее аргументы о том, почему она отказалась от переговоров с Питтом.

«То же относится и к любому соглашению о неразглашении между Джоли и любой третьей стороной, с которой она состоит в отношениях или которая помогала заботиться о детях пары», — говорится в судебных документах, попавших в распоряжение Daily Mail.

В общем, ясно в этой запутанной истории только то, что ничего не ясно. В конце концов, даже дети пары в этой войне экс-супругов оказались по разные стороны баррикад.