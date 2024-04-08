Человек с сотней переломов: десять невероятных фактов о Джеки Чане

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7 апреля знаменитый китаец празднует своё 70-летие. Живой легенде мирового кино есть чем гордиться. Непревзойдённый мастер боевых искусств, режиссёр, певец, каскадёр и филантроп, который тратит огромные суммы на благотворительность.

Джеки Чан – это море обаяния. Отнюдь не красавец, он обладает редкой харизмой и сводит с ума женщин. Его фирменная весёлая улыбка, располагающая к себе, казалось бы, выдаёт в нём рубаху-парня. Отчаянного, смелого до сумасбродства фаната своего дела – и доброго, благородного человека, каким он видится на экране.

Но не нужно спешить с выводами. Оказывается, у него было немало масок на все случаи жизни. И порой «добраться» до настоящего земного Джеки просто невозможно. Мы собрали самые интересные мифы и факты о Чане.

Факт 1. Родители Джеки Чана были так бедны, что хотели продать сына другой семье

Миф, который в своё время растиражировала пресса, совсем не соответствует действительности. Семья будущей звезды и правда была очень бедна. Родителям Джеки пришлось бежать из Китая в Гонконг. Отец работал секретным агентом консервативной партии, противостоящей китайскому правительству. И когда случилась гражданская война, мужчину признали врагом народа.

Бросив всё нажитое, с одним чемоданом, семье пришлось уехать, чтобы избежать тюремного заключения. В Гонконге беглецы оказались на грани нищеты, перебивались случайными заработками и кое-как оплачивали съёмную квартиру. У супругов даже не было денег на оплату акушера-врача, и отец семейства собирал нужную сумму по знакомым. Отсюда и появился миф, что Джеки намеревались продать.

Далее семейство отправилось в Австралию — здесь Чан провёл юность. Родители к тому времени рискнули вернуться в Гонконг, а сына пристроили в Школу пекинской оперы при Китайской театральной академии, где парень проучился 10 лет.

Факт 2. Джеки Чану отказывают все страховые компании

Действительно, страховые агенты шарахаются от знаменитого китайца как черти от ладана. Руководители компаний не спешат заключать договоры с Джеки и всячески затягивают этот процесс. Они пускаются во все тяжкие, чтобы только не ставить свою подпись на соответствующих документах.

Некоторые страховщики даже называли за глаза Джеки Чана неисправимым мазохистом, готовым ломать свои кости ради смертельного трюка, который на экране в очередной раз привёл бы зрителей в дикий восторг.

«Страха — нет, дублёров — нет, равных — тоже нет», — согласитесь, личный девиз, которому легендарный китаец следует всю сознательную творческую жизнь, немного хвастлив и сильно пугает. Джеки Чан не единожды был на краю верной гибели. Иногда кажется, что игра со смертью для него – это вечная забава.

В своей книге «Никогда не взрослей» он шутливо признался: «Какой самый лучший способ уйти? Взять, к примеру, Брюса Ли — он умер в молодом возрасте и остался навсегда легендой. Вот если я упал бы в жерло вулкана на съёмках фильма «Доспехи Бога‑3: миссия Зодиак» — это тоже было бы красивым финалом. Наверняка фанаты со всего света лили бы горькие слёзы, и все сказали бы, что Джеки Чан погиб, занимаясь любимым делом. Так было бы лучше всего, но, признаться, мне очень не хочется умирать, да и просто уходить на пенсию».

Факт 3. У Джеки Чана не осталось несломанных костей

«Конечно, мне больно!» — шутит Джеки. «Я трижды ломал челюсть, нос, у меня сломаны все пальцы, колено, лодыжка, плечевые кости, рёбра, я перенёс операцию на черепе». Растяжения, порезы, вывихи и ушибы — этому вообще счёта нет.

Самую страшную травму, которая едва не стоила ему жизни, Джеки получил во время съёмок боевика «Доспехи Бога». Прыжок со стены на дерево получился неудачным, актёр пролетел вниз 12 метров. Проломленный череп, кровоизлияние в мозг, сломанный нос, выбитые зубы и потеря слуха на правое ухо — тогда никто не верил, что Чан снова вернётся к трюкам. Но спустя несколько месяцев Джеки возобновил съёмки.

Факт 4. Джеки Чан ничего не боится

Это не так. Отчаянный Джеки, нередко выполняющий самые сложные трюки на головокружительной высоте, от которых захватывает дух, как ни странно, страшится человека в белом халате.

В своей автобиографии он откровенно высказался по этому поводу:

«Больше всего на свете я боюсь делать уколы. Кроме этого, мне ничего не страшно: змеи, тараканы, мыши — мне на них наплевать, но как только я вижу шприц, а затем представляю, как он входит в кожу, а затем туда ещё и впрыскивают жидкость… Как только ко мне подходит со шприцем медсестра или медбрат, у меня тотчас подкашиваются ноги».

На съемках фильма «Астральное кунг-фу» в 1978 году Джеки Чан сильно поранил ногу. И ему нужно было срочно сделать инъекцию от столбняка. Уже в больнице молоденькая медсестра устроила за ним настоящую погоню, пытаясь выполнить простую процедуру.

Девушке при помощи персонала всё-таки удалось ввести ему шприц. К сожалению, из-за этой фобии Джеки часто терпит страшные боли, когда случаются переломы и травмы.

Факт 5. Джеки Чан ненавидит Голливуд

Звёздный китаец не скрывает своей нелюбви к Голливуду. Хотя знаменитая фабрика грёз во многом посодействовала бешеной популярности Джеки Чана. Впрочем, он и сам не скрывал, что когда-то мечтал попасть на голливудский Олимп. И здесь становится непонятным, откуда тянется «чёрная неблагодарность» Джеки, не оценившего усилия самых именитых режиссёров, которые приглашали его в свои фильмы.

Это отношение оставило у всех двойственное впечатление. С одной стороны, Джеки Чан – обладатель «Оскара» (получил в 2016 году за вклад в кинематограф), один из немногих азиатских актёров, обласканный голливудской публикой, с другой — ярый противник её порядков. Он не скрывает, что на дух не переносит американский юмор.

Однажды, ничуть не стесняясь общественного мнения, он публично высказался по поводу своей позиции:

«Даже если бы я работал с таким гениями, как Джордж Лукас или Стивен Спилберг, я бы не добился популярности в Голливуде. Вспомните «Парк Юрского периода». А теперь попробуйте вспомнить имена актёров, которые там снимались. Зритель помнит лишь динозавров и имя режиссёра. Но в Азии все приходят смотреть на Джеки Чана в фильме Джеки Чана. И неважно, что там с сюжетом или с названием. Так может только Джеки Чан!».

Факт 6. Джеки Чан очень щедр и добр

Звёздный актёр считает себя истинным патриотом Китая. И действительно, его слова не расходятся с делом. В 1988 году он, например, открыл собственный благотворительный фонд, помогающий нуждающимся жителям страны и выплачивающий стипендии студентам.

Немногим позже Джеки взял под своё опекунство 50 детей и официально усыновил 10 сирот. Благодаря его усилиям в Китае заработал «Госпиталь Джеки Чана». Власти страны очень благосклонно относятся к нему. И даже возвели его в ранг национального героя.

Факт 7. Джеки Чан не умеет писать и плохо читает

Джеки Чан и правда почти безграмотен и с трудом читает тексты. Причём как на родном, так и на английском языке. Известно, что в школе, мягко говоря, он был шалопаем, прогуливал уроки – и вся наука пролетала мимо его ушей.

Поэтому вполне понятно, что долгожданная книга «Никогда не взрослей», номинальным автором которой считается Джеки Чан, — отнюдь не плод творческих мучений актёра. По сути, её писала в течение трёх лет подруга Джеки — Джу Мо. Кстати, она же и подбросила легендарному соотечественнику идею создания автобиографического произведения.

Факт 8. Джеки Чан снимался в эротическом фильме

Это сейчас на съемках любого фильма Джеки Чан выступает блюстителем нравственности. Сцены насилия с обилием крови, даже с лёгкой эротикой, по мнению актёра, не должны присутствовать в картине. И он гордо отказывается от ролей в фильмах, где этого «добра» в избытке. Правда, однажды дотошные журналисты откопали довольно любопытную информацию.

Оказывается, в 1975 году Джеки Чан снялся в одной из гонконгских секс-комедий, где было полным-полно откровенных сцен. И на экране он фланировал в чём мать родила. Со скромной, но обаятельной улыбкой Джеки признаётся: «Мне приходилось делать всё, что я мог, чтобы заработать тогда на жизнь, но не думаю, что это большая катастрофа. Даже Марлон Брандо обнажается в своих фильмах».

Факт 9. Джеки Чан всегда вёл здоровый образ жизни

Увы, это не так. В пик своей славы Джеки Чан столкнулся со звёздной болезнью. Баснословные гонорары и популярность — всё это привело к тому, что актёр сильно увлёкся алкоголем и сорил деньгами направо и налево. Своё поведение Джеки оправдывал нищим детством.

«Я вёл себя так плохо из-за своей глубокой неуверенности. С самого детства на меня смотрели свысока богатые дети. И любой намёк на снобизм или превосходство приводил меня в бешенство. Я начал постоянно носить с собой большие суммы наличных. После того как вы жили в бедности, наличные деньги дают вам чувство безопасности».

При этом тратил финансы он больше на подарки друзьям, а вот супругу Джоан Линь, родившую ему сына Джейси, подозревал в том, что она вышла за него замуж только из-за денег. Поэтому Джеки некоторое время даже прятал от неё деньги! Зато на товарищей-каскадёров и себя любимого мог спустить целое состояние.

«За год я потратил $ 2 млн, оплачивая только обеды. Я ещё дарил экстравагантные подарки: часы, машины, сшитые на заказ кожаные куртки… Когда мы работали каскадёрами, мы понимали, что рискуем жизнью и завтрашний день может не наступить. Поэтому безрассудно тратили всё, что имеем», — писал в книге Джеки.

Пьянство привело к тому, что Чан стал опаздывать на съёмки фильмов. А вскоре вдребезги разбил два роскошных спорткара — Джеки часто садился за руль в нетрезвом состоянии. Ещё одним порочным увлечением актёра стала страсть к женщинам, не сторонился Чан и связей со жрицами любви.

Одна из интрижек с актрисой Элейн У Цили едва не закончилась крахом семейной жизни Чана. Любовница родила дочку Этту. Хотя отцовство Джеки и признал, в воспитании дочери участия он не принимал. Актёр всё же смог вымолить прощение у жены, которую называет любовью всей своей жизни.

«Я был эгоистом и не умел сопереживать другим. Я также слишком легко поддавался влиянию. И всё же Джоан позволила мне идти своим путём. Я её очень уважаю и благодарен ей за то, что она так многим пожертвовала ради меня. Я не был хорошим отцом или хорошим мужем, но я выполнил свой долг перед сыном и его матерью», — делился Чан.

Факт 10. Джеки — никудышный отец

В этом себе признался и сам актёр. В автобиографии он рассказал о случае, который едва не привёл к трагедии. В ходе семейной ссоры Джеки отшвырнул двухлетнего сына Джейси. Благо мальчик приземлился на диван, а не на пол. Это происшествие до сих пор тяготит сердце Джеки. Сыном Чан мало занимался, хотя позже и пытался помочь тому пробиться в кино.

Джейси вроде бы пошёл по стопам звёздного отца и даже получил несколько ролей в фильмах. Но однажды связался с дурной компанией, засветился в криминальной истории и на полгода попал в тюрьму. По репутации Джеки Чана был нанесён ощутимый удар. Легендарный китаец не поддержал сына в трудную минуту.

«Надеюсь, для многих молодых людей эта история окажется поучительной и станет предостережением об опасности употребления наркотиков. Я не смог научить своего сына и должен взять на себя ответственность. Джейси и я приносим глубочайшие извинения перед обществом», — лишь написал в соцсетях Джеки Чан.

Складывалось впечатление, что он никогда не питал тёплых и родственных чувств к нему. Об этом можно судить по высказыванию Джеки Чана, когда речь зашла о многомиллионном наследстве звёздного актёра.

«Если у него есть мозги, то он сможет заработать свои собственные деньги. Если же нет, то он просто будет тратить мои», — в этом ответе на вопросы журналистов Джеки дал ясно понять, что никто в семье не может претендовать на его деньги. И всё состояние, заработанное легендарным китайцем, уйдёт на благотворительность.

Джеки Чан долго не признавал внебрачную дочь Этту У Чжолинь. Он делал вид, что её вовсе не существует, и упорно обходил эту тему. Когда же в нём вдруг проснулись отцовские чувства и Джеки принял дочь в свой дом, было уже поздно.

Тяжёлое детство Этты, почти нищенская жизнь изменили характер девушки, которая всегда обвиняла родителей в своих бедах. Она как-то даже хотела покончить с собой. К сожалению, Джеки Чан не выдержал присутствия дочери в доме. Сейчас Джеки и Этта практически не общаются.