Умер актер из "Мертвого сезона" и "Сломанной подковы" Яан Тооминг

Ушел из жизни Яан Тооминг, советский эстонский актер театра, кино и ТВ, режиссер и сценарист, поэт и писатель, заслуженный артист Эстонской ССР.

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Яан Освальдович Тооминг родился 28 марта 1946 года в Таллине. В 1968-м закончил актерский факультет Таллинской государственной консерватории, со следующего года - актер, а затем и режиссер драматического театра "Ванемуйне" в Тарту. В 1979-1983 годах - художественный руководитель театра "Угала" в Вильянди.

На экране дебютировал в 1968-м - в знаменитой шпионской ленте Кулиша "Мертвый сезон". Сыграл Карла в детективе "Сломанная подкова" - известной "ленфильмовской" экранизации не самого известного у нас произведения Жюля Верна "Драма в Лифляндии". Далее - "Цветные сны", "Ноябрь", "Новый нечистый из преисподней", другие.

О смерти артиста сообщает специализированный агрегатор, посвященный эстонскому кинематографу.