27-летний американский актер найден мертвым в лесу

Ушел из жизни Коул Брингс Пленти, 27-летний американский актер, представитель одной из коренных народностей Северной Америки.

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Артист был известен, в частности, по сериалам "1923", это спин-офф "Йеллоустоуна", и "Невероятная история Джима Бриджера".

Как передают СМИ со ссылкой на офис шерифа, труп молодого артиста был найден в лесу в Канзасе в пятницу.

Ранее сообщалось, что артист пропал без вести неделю назад - после инцидента с домашним насилием, где Коул был подозреваемым.

В офисе уточнили, что полицейские обнаружили машину, стоящую в нетипичном для этого месте, а неподалеку - тело.

Иные детали пока не оглашены. Причина смерти не называется - идет расследование.