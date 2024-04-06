Отказалась от России после начала СВО: где сейчас актриса Елена Великанова

Актриса Елена Великанова после начала спецоперации уехала на Украину. В чем причина, что известно о личной жизни артистки, чем она занимается сейчас?

Чем известна Великанова

Елена Великанова родилась 5 октября 1984 года в Москве. Она является правнучатой племянницей народной артистки России Гелены Великановой.

«Она двоюродная бабушка папы, и после смерти моего дедушки мы перестали общаться. Хотя я ее внучка!» — рассказывала Великанова.

Отец актрисы — выпускник МАИ, работал режиссером, ведущим и диджеем на радио «Европа плюс», затем на канале ДТВ.

После окончания школы Великанова поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. В кино она дебютировала в 2005 году в драме «Попса».

«У нас в училище принято: когда кто-то идет на кастинг, ему можно дать фотографию и попросить показать. Подружка шла на кастинг в „Попсу“, показала мое фото, и мне позвонили. Я снялась в своем первом фильме, когда училась на третьем курсе. Я старалась учиться, но уже активно строила карьеру», — вспоминала актриса.

Также Великанова снималась в картинах «Я не вернусь», «Самый лучший фильм», «Время счастья», «220 вольт любви», «Время счастья — 2», «Между двух огней», «Суфлер», «Верю, люблю, надеюсь», «Отравленная жизнь», «Клетка для сверчка», «Черная месса», «Черная вдова», «Спасти Веру», «Вы мне подходите» и других. Всего в ее фильмографии более 50 работ.

«Приходится постоянно искать новые роли, а это чревато стрессами. Фактически это постоянный поиск новой работы, постоянная попытка доказать кому-то, что ты достоин роли. Я не люблю кастинги. Это страшно! Тебя постоянно проверяют. Но главное — чтобы тебе нравилось, что ты делаешь. Тогда ты действительно счастлива. Я не боюсь что-то терять и приобретать. У меня нет страха перед выбором или перед какой-то ролью. Есть страх остаться без работы. Самое важное для актера — самоутверждение», — признавалась артистка.

Что известно о личной жизни Великановой

Елена Великанова замужем за бизнесменом по имени Олег. В 2010 году у пары родился сын Михаил.

«Сейчас, после рождения малыша, моя жизнь очень изменилась. Я стараюсь как можно больше времени проводить с ним. А вообще очень люблю путешествовать. Была в Китае, во Вьетнаме, Индонезии. Обожаю Францию и Италию, Испанию и Грецию. Я, как и Владимир Высоцкий, считаю, что „лучше гор могут быть только горы“. Обожаю горы», — делилась актриса.

Где сейчас Великанова, почему уехала из РФ

После начала спецоперации в 2022 году Елена Великанова отказалась от России и русского языка и уехала в Киев. Сейчас она ведет соцсети на украинском языке.

«Моя Ба Клава пошла в 14 лет на войну связисткой, вернулась в 1947 году. Живая, с победой. Как вы думаете, где я и что делаю...» — писала Великанова в микроблоге, сопровождая текст эмодзи с цветами украинского флага.

Помимо этого, по данным СМИ, актриса принципиально перестала ездить в Крым после 2014 года.

На Украине Великанова начала преподавать йогу, а также занималась волонтерством и собирала помощь на нужды ВСУ.

Что она делает сейчас — неизвестно. Последний пост в микроблоге она публиковала в конце 2022 года. С поклонниками Великанова на связь не выходит.