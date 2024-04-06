Обвиненный в педофилии актер из "Игры престолов" потребовал 40 млн долларов

Новый виток в истории Джозефа Гатта, обвиненного в педофилии.

© Российская Газета

Гатт - британский актер, продюсер и оператор, известный, в частности, по "Игре престолов", "Карателю", "Дамбо", "Настоящему детективу" и еще полусотне проектов.

Как передает The Independent, артист подал в суд на окружного прокурора Лос-Анджелеса за то, что тот назвал Гатта "серийным педофилом". Сумма иска - 40 000 000 долларов. Также в числе ответчиков - сам округ Лос-Анджелес, детектив местной полиции и заместитель прокурора.

Гатт был арестован в 2022 году по подозрению в предполагаемой сексуальной связи с лицом, не достигшим совершеннолетия. Позже обвинение было снято. Теперь артист хотел бы компенсации - за то, что "необоснованные обвинения разрушили его карьеру" и навредили личной репутации.

В офисе прокурора от комментария ситуации изданию уклонились - ссылаясь на то, что разбирательства еще не завершены.