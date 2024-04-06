Умерла польская актриса из "Новогодней ночи" Зофья Куцувна

Ушла из жизни Зофья Куцувна, актриса театра, кино и телевидения. В начале мая ей мог исполниться 91 год.

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О кончине одной из старейших польских актрис сообщили в национальной отраслевой ассоциации.

Куцувна отошла 6 апреля в Доме ветеранов сцены. Причина смерти не названа.

Зофья Куцувна родилась в 1933 году в Варшаве. Образование получила на актерском факультете Государственного театрального училища в Кракове, которое окончила в 1955-м. На сцене - с 1957-го, сначала - в Люблине, после - в столичных театрах ПНР.

Экранный дебют актрисы совпал со сценическим - это 1957-й: "Дождливый июль", "Запоздалые прохожие", "Их будний день", "Приданое", "Спираль", "Варшавские эскизы", "Новогодняя ночь", другие. Сыграла десятки ролей в постановках в рамках проекта "Телевизионный театр".

Была замужем за режиссером, сценаристом и актером Адамом Ханушкевичем (профессор из "Декалога" Кесьлёвского), с которым неоднократно снималась вместе.