«Пришлось уйти в монастырь под Киевом»: как живет актер Максим Дрозд

Актер Максим Дрозд продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, почему он уходил в монастырь?

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Чем известен Дрозд

Максим Дрозд родился 11 марта 1968 года в Одессе, однако вырос в Киеве. Какое-то время его семья также жила в Риге.

Его отец — народный артист Украины Георгий Дрозд. Мать, Людмила Курортник, была светской львицей, но потом решила уйти в монастырь и стать послушницей.

«Он никогда в жизни не повысил на меня голос — хотя стоило бы, ни разу не дал мне подзатыльник, а было за что! Именно отец умудрился без всякого насилия привить мне любовь к чтению. Между шестым и седьмым классом он подсунул мне роман „Отцы и дети“, который я прочел, и, как ни странно, мне понравилось. Довольно рано я стал читать взрослую литературу, что мне очень и очень пригодилось. В общем, детство прошло между чтением книг, темными подворотнями и подростковым хулиганством. Я жил на бандитской Шулявке в Киеве — это был, как сегодня говорят, не самый респектабельный и благообразный район. Возвращаясь поздно вечером домой, можно было прийти без новых кроссовок, потому что где-нибудь в переулке у тебя их могли „ненадолго одолжить“», — вспоминал Дрозд об отце и детстве.

Сразу после окончания школы у него не получилось поступить в театральный вуз, и он отправился в армию. Проходил службу в воздушно-десантских войсках.

После армии Дрозд стал студентом школы-студии МХАТ, которую окончил в 1993 году. Учился на курсе вместе с Анастасией Заворотнюк, Егор Пазенком, Дмитрий Щербиным.

«Настя Заворотнюк, Егор Пазенко, Дима Щербина. Хороший курс, многие ребята стали звездами», — рассказывал он.

В кино Дрозд дебютировал в 1991 году в военной драме «Афганец». Также он снимался в картинах «Какая чудная игра», «Бандитский Петербург 2: Адвокат», «Штрафбат», «Адъютанты любви», «Ангел-хранитель», «Проклятый рай», «Подруга банкира», «Литейный, 4», «Террор любовью», «Адмиралъ», «Леший. Продолжение истории», «Двойная сплошная. Любовь», «Гражданка начальница 2», «Позднее раскаяние», «По законам военного времени», «А зори здесь тихие...», «Молодежка. Взрослая жизнь», «Медиум», «Подражатель» и других.

Всего в фильмографии актера более 90 работ.

Что известно о личной жизни Дрозда

Первой супругой Максима Дрозда была балетмейстер Лидия Фомина. Они вместе учились в школе, в браке состояли с 1991 по 2002 год. У них есть дочь Дарья, она вместе с мамой живет в Риге.

Вторая жена — Анастасия Бровкина. Подарила Дрозду двоих детей — сына Егора и дочь Марию. Вскоре после рождения дочери супруги развелись.

Третья избранница — актриса Виктория Полторак, которая на 13 лет моложе Дрозда. Были женаты с 2009 по 2014 год. Познакомились на съемках сериала «Проклятый рай». В браке родилась дочь София.

«Если кто-то скажет, что расставаться легко, никогда не поверю. Семейные драмы уродуют и забирают силы. Я состоял в трех браках, в которых родилось четверо прекрасных детей. Принято считать, что в разводе всегда виноваты оба. Но, наверное, если прищуриться и посмотреть на небо и быть честным с самим собой до конца, то в этих разрывах больше моей вины. Вот такой я непутевый!» — комментировал актер.

В 2017 году СМИ сообщили о романе Дрозда с заслуженной артисткой России Анной Ардовой. Однако он в программе «Судьба человека» опроверг эту информацию, заявив, что его новая возлюбленная — не актриса.

«Она прекрасна! Она не актриса. Счастье не дается нам просто так, его надо заслужить», — сказал Дрозд.

Есть ли у Дрозда внебрачный сын

В октябре 2019 года Максим Дрозд стал участником передачи «На самом деле». В редакцию шоу обратилась жительница Таганрога Марина Катеринец, которая заявила, что родила ребенка от актера.

Эта новость удивила Дрозда, в эфире он опроверг утверждения женщины. Его слова подтвердились после проверки на детекторе лжи.

Выяснилось, что Катеринец говорит неправду — ее шестилетний сын рожден от другого человека, а интимных отношений с актером у нее не было.

Почему Дрозд уходил в монастырь

Максиму Дрозду было чуть за 30, когда он отправился в монастырь под Киевом, в Китаеву пустынь.

«Может быть, это был кризис. Возможно, я хотел подвести черту под прошлым и начать новую жизнь», — объяснял актер.

Он собирался остаться там на несколько дней, но ему там так понравилось, что он пробыл полгода. Дрозд стал послушником: сначала он убирал в храме, потом ему позволили заниматься тестом для просфор.

Артист признавался, что после посещения монастыря он обрел силы и веру в себя, для того чтобы идти дальше по жизни. Спустя несколько Дрозд вернулся к работе в кино и театре.

При этом до сих пор в свои дни рождения актер совершает паломнические поездки по святым местам. Перед получением новой роли он посещает священника, не соглашаясь на нее без благословения.

Что Дрозд говорил о мобилизации и армии

В 2022 году, после объявления в России частичной мобилизации, Максим Дрозд напомнил, что отслужил в рядах вооруженных сил.

«Умею пользоваться всеми видами стрелкового оружия. Уволился с должности старшего сержанта — welcome во взвод. Родина позовет — пойду! Но не с артистами», — прокомментировал он.

В 2024 году Дрозд в соцсетях рассказал, что проводил сына в армию.

«Пришло время! Только вперед. Всем мира во всем мире», — подписал снимок артист.

Чем сейчас занимается Дрозд

Максим Дрозд продолжает творческую деятельность. Сейчас актер задействован в спектакле «В поисках счастья».

В скором времени также должен выйти сериал «Здесь все свои» с его участием.