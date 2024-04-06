Паулина Андреева перестала носить обручальное кольцо

Сколько существует брак Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, столько народная молва пытается развести пару. Но последние события действительно заставляют задать вопрос: а все ли гладко у этой семейной четы?

Сначала журналисты обратили внимание, что Федор Бондарчук перестал носить обручальное кольцо. А теперь без кольца появилась и его супруга, Паулина Андреева. Она дала интервью YouTube-каналу «Театральный журнал» исключительно о делах профессиональных, однако зрители смотрели больше на ее руки.

К слову, когда Паулина рассказывала о своих сценарных опытах, то отметила, насколько непросто быть женой режиссера.

«Так как я замужем за очень известным режиссером, вокруг меня очень мощный фон. Это очень яркое обстоятельство само по себе, то есть фон глобального недоверия к моим затеям, — пожаловалась Андреева. — И когда киносообщество узнавало о том, что я пишу для Федора сценарии, все сочувствовали Федору. Говорили, что я заведу его за Магадан".

Паулина призналась, что сложно жить в атсофере неверия в тебя и твои силы.