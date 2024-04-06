«Все сочувствовали Федору»: Паулина Андреева перестала носить обручальное кольцо
Сколько существует брак Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, столько народная молва пытается развести пару. Но последние события действительно заставляют задать вопрос: а все ли гладко у этой семейной четы?
Сначала журналисты обратили внимание, что Федор Бондарчук перестал носить обручальное кольцо. А теперь без кольца появилась и его супруга, Паулина Андреева. Она дала интервью YouTube-каналу «Театральный журнал» исключительно о делах профессиональных, однако зрители смотрели больше на ее руки.
К слову, когда Паулина рассказывала о своих сценарных опытах, то отметила, насколько непросто быть женой режиссера.
«Так как я замужем за очень известным режиссером, вокруг меня очень мощный фон. Это очень яркое обстоятельство само по себе, то есть фон глобального недоверия к моим затеям, — пожаловалась Андреева. — И когда киносообщество узнавало о том, что я пишу для Федора сценарии, все сочувствовали Федору. Говорили, что я заведу его за Магадан".
Паулина призналась, что сложно жить в атсофере неверия в тебя и твои силы.
"Знаете, бывают жены в наказание, бывают во вспоможение. Поэтому было трудно выдерживать, что тебе действительно никто не доверяет, — поведала она. — Никто не доверяет, что ты можешь действительно создать, написать что-то».