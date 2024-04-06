Уход с НТВ, свой бизнес, тайный муж: где сейчас телеведущая Анна Янкина

Анна Янкина получила известность как ведущая программы «Центральное телевидение» на канале НТВ. Чем она сейчас занимается, что известно о ее личной жизни?

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Чем известна Анна Янкина

Анна Янкина родилась 20 апреля 1986 года в Саратове. После окончания школы поступила в Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского на факультет экономики.

Карьеру на телевидении Янкина начала в 18 лет, будучи студенткой. Она устроилась на местный канал, где была ведущей новостной программы «Вести Саратова». Также работала в качестве корреспондента. В 2010 году переехала в Москву. Первое время снималась в программе «Вести-Москва», а позднее — в передачах «Анатомия дня», «Итоги дня», «Ради жизни», «Живой Новый год».

В 2018 году Анна Янкина стала постоянной ведущей «Центрального телевидения» на НТВ. В программе обсуждаются главные и эксклюзивные темы недели. Телеведущая является лауреатом премии от «Евразийского телефорума» и финалисткой премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы».

Что известно о личной жизни Анны Янкиной

Телеведущая замужем. Предложение руки и сердца она получила в 2018 году в прямом эфире НТВ. Во время передачи «Центральное телевидение» в студию зашел мужчина и вручил Янкиной букет цветов. Как оказалось, это был будущий муж журналистки. Он ни разу не повернулся к камерам лицом, поэтому его личность неизвестна.

Свадьбу пара сыграла 3 ноября 2018 года. После церемонии бракосочетания Анна Янкина появилась в студии НТВ с букетом невесты и бросила его в зрительный зал. Сейчас телеведущая воспитывает дочь, о том, как зовут наследницу, она не разглашает.

Чем сейчас занимается Анна Янкина

Более года назад Анна Янкина покинула программу «Центральное телевидение». Она считает, что работать телеведущей можно ограниченный срок, потому что есть стереотипы о том, что в кадре нужно оставаться стройной и соответствовать стандартам красоты. Также ведущая отметила, что ей приходилось пропускать через себя много информации, а ее утро начиналось не с кофе, а с прочтения новостей.

«Работа на НТВ была для меня незабываемым опытом, и я благодарна коллегам и зрителям за поддержку и доверие. Но пришло время для новых вызовов и проектов, и я решила покинуть канал. Остаюсь верной своей профессии и надеюсь на дальнейшую поддержку и понимание со стороны публики», — заявила она.

На настоящий момент Анна Янкина занимается бизнесом. Сейчас она является владелицей российского бренда детских вещей MAMANNA.

«У меня была собрана какая-то часть накоплений, был миллион рублей, который решили вложить в бренд детской одежды. Я нашла конструктора, с которым мы отрисовали по моим эскизам лекала, по ним попробовали создать трикотажные изделия, и вот как-то пошло-поехало. Возникла идея открыть маленький шоурум. <...> То дело, которым я сейчас занимаюсь, оно меня поглотило впервые с тех 18 лет, как я пришла на ТВ», — рассказала она YouTube-каналу «Культурный код».

Также Анна Янкина зачастую выступает ведущей музыкальных концертов, в частности, ведет культурно-благотворительный фестиваль композитора Игоря Крутого «Добрая волна».