Звезда «Людей Икс» шокировала фанатов своим внешним видом

Актриса Анна Пэкуин, известная по ролям Сьюки Стэкхаус в культовом вампирском сериале «Настоящая кровь» и Шельмы в супергеройской киносаге «Люди Икс», вернулась на красную дорожку после долгого отсутствия. На днях 41-летняя звезда посетила премьеру фильма «Немного света», в котором сыграла женщину, выздоравливающую от тяжелой алкогольной зависимости. И хотя актриса отлично выглядела в черном готическом образе, фанаты забили тревогу. Их не на шутку напугала одна деталь — а именно трость, которой Анна свой дополнила образ.

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В разговоре с репортерами People обладательница «Оскара» призналась, что последние два года были для нее очень тяжелыми. Она сообщила, что страдает серьезным заболеванием, влияющим на речь и опорно-двигательный аппарат, но точный диагноз не назвала.

На красной дорожке актрису сопровождал ее муж и коллега по «Настоящей крови» Стивен Мойер. Он же выступил в роли режиссера нового фильма. Анна поблагодарила супруга за поддержку и в их личной жизни, и на работе.

Естественно, фанаты актрисы забили тревогу и сразу вспомнили про звезду 90-х Сельму Блэр, которая страдает от рассеянного склероза и уже много лет появляется на публике с тростью. В разговоре с порталом ET спустя несколько дней после премьеры Анна слухи не подтвердила, но и не опровергла, а лишь поблагодарила поклонников за неравнодушие и пообещала рассказать больше в будущем.

«Я невероятно тронута тем, как люди показывают, что им не все равно, как они интересуются моим состоянием и при этом проявляют доброту. В какой-то момент я расскажу о том, что происходит, на моей платформе и моими собственными словами. А сейчас я просто очень признательна за поддержку», — заявила актриса.

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Что ж, желаем Анне поскорее поправиться — благо анонимный источник сообщил ET, что надежда на полное выздоровление есть.