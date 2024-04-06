Звезду «Постучись в мою дверь» раскритиковали за фото еды в Рамадан

Звезда «Постучись в мою дверь», турецкая актриса Ханде Эрчел опубликовала первые фото из путешествия по Японии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Актриса Ханде Эрчел показала, какие сладости попробовала в Токио. Однако поклонники не оценили снимки актрисы и обвинили ее в несоблюдении Рамадана.

«Ханде, сейчас же нельзя есть. Ты не держишь Рамадан?», «Ты же писала, что мусульманка», «Ты нарушаешь все правила Рамадана. Отписываюсь», — написали пользователи соцсетей.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но, несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В ноябре 2023 года Ханде Эрчел пришла на свадьбу подруги с ним. В объятиях миллиардера артистка улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.

Ранее Ханде Эрчел снялась в прозрачном топе и обуви гладиатора.