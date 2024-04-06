Актер Алексей Секирин: куда пропал Евгений Степанов из «Счастливы вместе»

Актер и музыкант Алексей Секирин прославился благодаря сериалу «Счастливы вместе». Как он живет сейчас, чем занимается, что известно о его личной жизни?

Чем известен Секирин

Алексей Секирин родился 11 июля 1978 года в Воронеже. С ранних лет занимался музыкой и вокалом. Окончил музыкальную школу по классу ударных инструментов. В школьные годы был участником группы, в которой являлся одновременно барабанщиком и солистом.

Окончил Воронежское музыкальное училище по классу ударных инструментов. Затем окончил ГИТИС по специальности актер театра, кино и мюзикла.

В кино Секирин дебютировал в 2003 году в сериале «Амапола». Также он снимался в проектах «Игры на выбывание», «Жених для Барби», «Счастливы вместе», «Солдаты 9», «Диагноз: Любовь», «Знак истинного пути», «Женский доктор 2», «Беспринципные», «Ваша тетя Люси» и других.

Всего в фильмографии артиста более 40 работ.

В 2016 году Секирин участвовал в телепроекте «Дом-2» в качестве театрального наставника. Тогда на шоу стартовала Школа актерского мастерства, в рамках которой участники реализовывали свой творческий потенциал и боролись за главный приз — съемки в фильме Дмитрия Астрахана.

Что известно о личной жизни Секирина

В 2003 году Алексей Секирин тайно обвенчался с певицей Анастасией Стоцкой. Однако спутся пять лет пара рассталась.

Вторая супруга актера — продюсер Евгения Дмитриева. На ней Секирин женился в 2014 году. В браке родилось двое детей.

По данным СМИ, в 2016 году у супругов возник кризис в отношениях, и они подали на развод. Однако эта информация не подтверждена.

Что Секирин говорил о Киркорове

Бывшая жена Алексея Секирина, Анастасия Стоцкая, стала известной в 2002 году благодаря народному артисту России Филиппу Киркорову. Тогда она сыграла главную роль в мюзикле «Чикаго», который продюсировал поп-король.

Исполнительница признавалась, что была влюблена в Киркорова.

«Видимо, судьба сама нас свела с Филиппом, он меня очаровал, я, конечно, была в него влюблена. И, честно говоря, я до сих пор его очень люблю. И когда он возникает где-то на горизонте, я трепещу. Для меня это особенный человек в моей жизни, который меня очень многому научил, очень многое мне дал, обо мне всем рассказал, меня показал, нарядил», — говорила Стоцкая в шоу «Секрет на миллион».

При этом Секирин уверен, что у Стоцкой не было романа с певцом.

«В том, что никакого романа не было, я, конечно, не сомневался. Я не просто изредка присутствовал в жизни Насти, я с ней жил все это время! Да и она не такой человек, чтобы жить с одним, а влюбиться в другого. Филипп играл ею, как кошка мышкой, подкидывая „нужные улики“. И со мной тоже играл. А мы велись», — высказывался он.

Чем сейчас занимается Секирин

Алексей Секирин продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в спектаклях «Первое свидание» и «День влюбленных».

В 2022 году артист также снялся в сериалах «Закрыть гештальт» и «Соколова подозревает всех».