Звезду фильма «Ослепленный желаниями» Херли заподозрили в интимной связи с принцем Гарри

58-летнюю Элизабет Херли заподозрили в интимной связи с принцем Гарри.

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Актриса заявила, что никогда в жизни не встречалась с британским принцем.

Принц Гарри в прошлом году выпустил мемуары под названием «Запасной». В одной из глав сын короля Великобритании Карла III описал процесс потери девственности.

Он не уточнил имя женщины, с которой провел тогда время. Принц только отметил, что она была «пожилой» и обращалась с ним, «как с молодым жеребцом».

Гарри написал, что одной из его многочисленных ошибок было то, что это произошло в поле, за очень оживленным пабом. Виндзор считает, что «кто-то их видел».

Публика заинтересовалась личностью этой дамы. Подозрения пали на звезду фильма «Ослепленный желаниями» Элизабет Херли, которая в те годы якобы была близка с королевским семейством Британии.

Недавно 58-летняя актриса опровергла слухи об интимной связи с принцем. В студии одного известного телешоу Херли рассказала, что никогда в жизни не встречалась с Гарри.

При этом, Херли не единственная, кого подозревают в интимной связи с сыном Карла III. На эту роль претендует 40-летняя Саша Уолпол, работавшая в поместье монарха в Глостершире. Она утверждала, что у нее якобы однажды был секс с принцем Гарри.