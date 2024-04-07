Актрису Анджелину Джоли засняли с подросшей дочерью Вивьен от Брэда Питта

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике вместе со своей дочерью Вивьен. Фотографии были опубликованы на сайте Daily Mail.

© Газета.Ru

48-летнюю Анджелину Джоли и 15-летнюю Вивьен подловили папарацци, когда они гуляли в Нью-Йорке 6 апреля. Актриса и ее наследница несли в руках пакеты. Бывшая жена Брэда Питта выбрала для выхода черное пальто, кружевной топ, широкие брюки, солнцезащитные очки, ботинки и коричневую сумку. Вивьен была одета в серую толстовку Nike, светло-голубые джинсы и кеды.

Это первый выход Анджелины Джоли на публику после скандала с бывшим мужем Брэдом Питтом. Недавно актриса намекнула на то, что экс-супруг бил ее задолго до расставания в 2016 году. Команда адвокатов Джоли сообщила, что Питт не давал актрисе продать долю в их общей винодельне «Chateau Miraval French» до тех пор, пока она не подпишет жесткий договор о неразглашении информации об их отношениях. После этих заявлений Питт назвал Джоли лицемеркой и обвинил во лжи.

У актрисы шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.