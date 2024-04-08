Актриса Рената Литвинова выложила фото в платье с декольте

Режиссер и актриса Рената Литвинова снялась в элегантном образе. Знаменитость опубликовала фотографии в Telegram-канале.

Перед камерой 57-летняя Рената Литвинова предстала в алом платье-макси с декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса также надела серебристые серьги в виде бантов и несколько колец. Визажист сделал знаменитости макияж с угольно-черными стрелками, красными губами и блестящими тенями. Стилист уложил волосы режиссера.

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В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

Несколько недель назад Рената Литвинова стала лицом новой рекламной кампании французского бренда Balenciaga. На одном из снимков актриса позировала в бежевом тренче на голое тело, черных колготках и туфлях на высоких каблуках. В руках она держала сумку марки.