На звезду «Улиц разбитых фонарей» подали в суд за долг по ЖКХ

На российского актера Сергея Селина подали в суд за неуплату коммунальных услуг. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Известно, что через свое ИП звезда «Улиц разбитых фонарей» сдает в аренду недвижимость в Санкт-Петербурге. При этом на одном из объектов 63-летний артист задолжал за электричество 50 тысяч рублей, вследствие чего ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» подало иск в суд с целью взыскать задолженность.

Ранее в апреле у Сергея Зверева нашли долги за квартиру. По информации источника, у звезды образовался долг за газ, электричество и водоснабжение в столичной квартире, расположенной на улице Александра Невского, — в ней Зверев прописан вместе с матерью. Общая сумма долга на данный момент составляет более 61 тысячи рублей.