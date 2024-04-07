«Идиоты, что ли?»: актер Селин отреагировал на слухи о долгах

Актер Сергей Селин опроверг слухи о задолженности перед коммунальщиками. В беседе с Telegram-каналом «Mash на Мойке» звезда «Улиц разбитых фонарей» назвал появившуюся информацию «х*** на постном масле».

"Вы думаете это сенсация будет что ли? Это х*** на постном масле! Вы идиоты, что ли?" — сказал артист.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что петербургские коммунальщики подали иск в суд против актера Сергея Селина из-за его долгов за электроэнергию. По данным канала, предприятие звезды «Улиц разбитых фонарей» задолжало 50 тысяч рублей.

Как стало известно каналу, через свой ИП Селин сдает в аренду недвижимость в Санкт-Петербурге, но на одном из объектов накопился долг по коммунальным платежам. По информации SHOT, ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» обратилось в суд, чтобы взыскать задолженность.

Ранее Сергей Селин заявил, что российский актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) перешел все возможные красные линии. По его словам, такого «упертого барана» может остановить только кулак. Селин также считает, что у Смольянинова, который покинул Россию после начала спецоперации и начал критиковать руководство страны, «поехала крыша».