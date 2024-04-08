61-летняя Деми Мур вышла в свет в прозрачном платье

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур пришла на мероприятие, организованное люксовым брендом Dolce & Gabbana, в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

61-летняя знаменитость вышла в свет в сияющем прозрачном платье длины макси, сквозь которое просвечивалось ее тело. Под упомянутое изделие звезда надела черный комплект белья, состоящий из бюстгальтера с поролоновыми чашками и трусов с высокой посадкой.

Помимо этого Мур надела босоножки на каблуках в тон наряду. Она распустила длинные прямые волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в апреле Деми Мур показала видео в откровенном наряде. Знаменитость позировала в белом облегающем платье длины миди, декорированном швами, которые были вывернуты наизнанку. Предмет гардероба был украшен массивной деталью в виде глаза и бретелью в виде золотой цепи на шее.