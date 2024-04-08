Умер снявшийся в 200 фильмах и теленовеллах актер Эрнесто Гомес Крус

Не стало мексиканского актера Эрнесто Гомеса Круса, за карьеру снявшегося в двух сотнях кинокартин, сериалов и теленовелл.

© Российская Газета

Нашему зрителю Крус известен, в частности, по "мыльной опере" "Моя вторая мама", "Мексиканцу" Вербински - с Брэдом Питтом и Джулией Робертс, "Бандиткам" - с Пенелопой Крус и Сальмой Хайек.

Об уходе артиста, в некрологах названного "эталоном современного мексиканского кино", сообщают сегодня СМИ страны.

В качестве причин смерти 90-летнего актера называются "разного рода проблемы со здоровьем" - без конкретики.

Подчеркнуто, что Крус был одним из последних ветеранов "золотого века" национального кинематографа.

Эрнесто Гомес Крус родился в 1933 году. Снимался с середины 1960-х. Неоднократно брал премию "Ариэль" - "мексиканский "Оскар".