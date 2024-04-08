Ушла из жизни звезда мексиканских "мыльных опер" Мария дель Кармен Фариас

Не стало Марии дель Кармен Фариас, мексиканской актрисы театра, кино, сериалов и теленовелл, экранная карьера которой продолжалась с конца 1960-х и практически до последнего.

© Российская Газета

Об уходе артистки, часть работ которой в некрологах названа "выдающимися", передают 6 апреля СМИ страны - со ссылкой на ANDA, национальный отраслевой профсоюз.

Причина и обстоятельства смерти актрисы не называются.

Мария дель Кармен Фариас родилась 12 мая 1955 года в Мехико. Изучала испанскую литературу и философию в университете.

В экранографии - проекты "Авалон", "Агония", "Теперь ты должен победить", "Неуправляемая", "Любовь всей моей жизни", "Пойдем вместе", другие.