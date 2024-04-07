Ярмольник высказался о ситуации в стране и о коллегах

Трехкратный лауреат премии «Ника» Леонид Ярмольник в одном из недавних интервью высказался об уехавших из России артистах и поделился мнением о специальной военной операции. Как актер относится к СВО и покинувшим страну коллегам, где он сейчас, в каких фильмах снимается, что сказал об Александре Ширвиндте и Никите Кологривом?

Что сказал Ярмольник об уехавших артистах и СВО

В январе 2024 года Ярмольник назвал «эмоциональным порывом» отъезд многих артистов и деятелей культуры из России после объявления о начале проведения СВО. Актер подчеркнул, что прошедшее время показало правильность спецоперации, которая необходима для сохранения мира и суверенитета России. По его словам, бездействовать Москва не могла.

«Я отношусь к этому (отъезду артистов. — NEWS.ru) как к эмоциональному порыву. На днях ехал в машине, слушал радио, и [президент России] Владимир Владимирович Путин сказал: приветствуется, чтобы те люди, которые уехали, возвращались. Потому что все, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, — это была эмоциональная реакция. И, может быть, не все и не до конца понимали, для чего это и почему это. Но время показывает: все, что происходит, происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир. Просто бездействовать в этой ситуации нельзя», — заявил Ярмольник.

Он выразил мнение, что покинувшие страну артисты вернутся. Как отметил трехкратный лауреат премии «Ника», талантливых людей сейчас в России не хватает.

«Действительно, очень рад, что президент дает понять: независимо от тех поступков и тех движений, что люди сделали, они всегда могут вернуться на родину, где они могут нормально работать, приносить радость и пользу. Если совсем просто, здесь их зритель, здесь те люди, которые их понимают», — добавил актер.

В 2023 году Ярмольник заявлял, что хотел бы скорейшего окончания военных действий, поскольку «не может назвать свою жизнь нормальной», пока они продолжаются.

Что Ярмольник сказал о Ширвиндте

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Как сообщал корреспондент NEWS.ru, Ярмольник был одним из многочисленных деятелей культуры, которые посетили церемонию прощания с Ширвиндтом в Театре сатиры.

В одном из недавних интервью актер вспомнил о разговоре с супругой Ширвиндта Натальей Белоусовой. На тот момент народный артист был еще жив, но уже не очень хорошо себя чувствовал.

«Я тут недавно разговаривал с женой Александра Анатольевича Ширвиндта, когда он не очень хорошо себя чувствовал и поздравил меня по видео. И вот Наташа рассказала мне, что несколько дней назад они вспомнили, что уже ровно 66 лет, как они официально расписались. Были на даче вдвоем, выпили по рюмочке, и Наташа спросила Александра Анатольевича: „Скажи, а ты не жалеешь, что мы с тобой расписались 66 лет назад?“ Ширвиндт без паузы ответил: „Пока нет“», — рассказал Ярмольник в беседе с tnzvezdy.ru незадолго до смерти Ширвиндта.

Ярмольник также назвал Ширвиндта одним из главных своих учителей на жизненном пути.

Что Ярмольник сказал о Кологривом

В марте актер Никита Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска, за что получил семь суток ареста. Комментируя поведение звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», Ярмольник выразил мнение, что актер может быть нездоров.

Также артист напомнил и о словах Кологривого про признанных классиков кино. В частности, звезда «Слова пацана» ранее заявлял, что ему не нравятся актеры Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

«Он [Кологривый] сам свою судьбу делает. Но он явно нездоров, сумасшедший, а талант можно поставить под сомнение. Смоктуновский не нравится, Абдулов. Не хочу я это обсуждать», — заявил Ярмольник в беседе с телеканалом «360».

Где сейчас Ярмольник

В настоящее время Ярмольник находится в России и продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «И снова с наступающим!» и «203–205».

В 2023 году актер снялся в проектах «Мастер и Маргарита», «За нас с вами», «Неприличные деньги» и «Мосгаз. Последнее дело Черкасова». Недавно вышел в прокат фэнтезийный фильм «Летучий корабль» с участием Ярмольника, также ожидается премьера сериала «Первый номер».