Актриса Наталья Бочкарева впервые показала фото с годовалым сыном

Актриса Наталья Бочкарева из Нижнего Новгорода впервые показала фото с годовалым сыном. Она разместила их на своей официальной странице ВКонтакте.

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Недавно младшему ребенку артистки Саше исполнился 1 год. В честь прошедшего дня рождения сына и Благовещения Пресвятой Богородицы Наталья Бочкарева поделилась семейными фотографиями.

© соцсети

Актриса поздравила своих подписчиков с праздником, пожелав всем тепла и света.

«С Благовещением Пресвятой Богородицы, мои дорогие! Мира, радости, тепла и светлых помыслов!» — написала она.

Напомним, Наталья Бочкарева снимается в кино с 1999 года. За это время она приняла участие в 42 проектах. Самыми популярными из них стали сериалы «Счастливы вместе» (18+) и «Букины» (18+). Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что актриса Наталья Бочкарева похвасталась фигурой после пластики живота.