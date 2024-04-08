Кристина Асмус попала в больницу из-за высокой температуры

О своем самочувствии девушка рассказала поклонника в социальных сетях. Кристина является исполнительницей главной роли в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Однако из-за плохого самочувствия она не смогла выйти на сцену.

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«Ночью у меня поднялась температура под 40 и меня госпитализировали… Сейчас мне лучше, но пока я в больнице. Спасибо всем, кто пишет и волнуется», - написала Асмус.

Артистка пожелала своим поклонникам здоровья. Кристина призвала их беречь себя. Запись девушка сопроводила снимками из больничной палаты. Врачи стабилизируют состояние звезды «Интернов» и ставят ей капельницы.

Напомним, Кристина Асмус откровенно рассказала об отношениях с отцом. Недавно актриса рассказала, что потеряла часть волос в салоне и теперь будет носить парик. Также звезда «Текста» опубликовала переписку с Гариком Харламовым.