Звезда сериала «Громовы» пожаловался на истерики партнерш по постельным сценам

Звезда сериала «Громовы» Иван Стебунов рассказал, что спокойно относится к постельным сценам на экране. При этом, он огорчен поведением коллег по съемочной площадке.

«Что касается постельных сцен, для меня они совершенно органичны. Но с актрисами, как правило, мне в этом смысле не везет. Почти с каждой происходит одно и то же — до утверждения они согласны на все, в том числе на постельные сцены: „Конечно, да что вы, все будет шикарно, здорово“. А в день смены начинается истерика. Это обязательно долгие уговоры, слезы, уходы в другие комнаты — тратится время, нервы, и это раздражает, конечно», — пожаловался артист.

Стебунов отметил, что не понимает такой реакции, ведь все же читали сценарий. К тому же, совсем раздеваться нигде не требовалось. Актер привел и положительный пример: так, он снялся в подобной сцене с Анной Котовой и результат ему понравился.