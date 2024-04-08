Юрий Стоянов признался, что не любил играть женщин в «Городке»

Народный артист РФ Юрий Стоянов в интервью блогеру Надежде Стрелец заявил, что не любил играть женщин в скетч-шоу «Городок».

По его словам, его партнёр Илья Олейников не мог исполнять женские роли из-за усов. Он отметил, что ему всегда было «дико неловко», особенно когда приходилось переодеваться в платье.

«В этом не было никакого трансвестизма, реализации своих латентных потаенных проблем, которые нельзя озвучить... Это была бы патология. Русский зритель это бы не принял никогда», — заключил актёр.

Ранее Стоянов признался, что ему никогда не нравились первые выпуски «Городка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».