Актриса Дженнифер Лопес вышла на публику в грязных джинсах

Актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на публике 7 апреля. Фотографии знаменитости опубликовали на сайте Daily Mail.

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54-летняя Дженнифер Лопес была замечена в Нью-Йорке. Актрису засняли в повседневном образе. Знаменитость надела синюю водолазку, которую сочетала с длинным пальто и широкими «грязными» джинсами. Певица дополнила наряд голубыми туфлями на каблуках, сумкой Chanel, массивными серьгами-кольцами и солнцезащитными очками. Она собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж с бордовой помадой. Читатели Daily Mail не оценили образ с нетипичными джинсами.

«Эти грязные джинсы совсем не модные», «В каком случае большие грязные джинсы в сочетании с очень дорогими аксессуарами будут хорошо смотреться?», «Смешной наряд», «Эти джинсы просто смех», — писали в комментариях.

В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более пяти миллионов долларов. В июле того же года знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Позже они сыграли свадьбу. Недавно в сети обсуждали откровенное фото пары.