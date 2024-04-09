Он — настоящий Чарли Чаплин России: комик с грустными глазами, непростой судьбой и огромным сердцем. Может, поэтому Юрия Стоянова так любят уже несколько поколений зрителей, а артист до сих пор не способен простить себя за главную ошибку.

Не типажный

Юрий Стоянов родился в семье гинеколога и учителя, но с раннего детства знал, что ему предназначена совсем другая судьба. Мальчик мечтал стать артистом: он смешил родных забавными миниатюрами, а еще занимался фехтованием, осваивал азы актерского мастерства и после школы легко поступил в театральный успех.

Но уже на первом курсе Юрию сообщили, что вряд ли он станет успешным в кино: не тот типаж, высокий, крупный, с большими глазами. Для комедий слишком выразительный, для романтических героев слишком непривычный. Так начались почти 20 лет, когда Стоянов без результата пытался в мир кино. С 1974 года по 1993 он получал лишь эпизодические роли.

Не ладилось и в театре: дальше массовки Юрию пройти не давали. А о мечтал играть большие, важные роли, смешить людей, стать популярным. Вероятно, другой артист уже опустил бы руки, но это было не в характере Стоянова. Раз за разом он соглашался на эпизодические роли в надежде, что одна из них изменит его жизнь.

Легенда «Городка»

Так и произошло. В 1990 году Юрий снялся в шоу «Анекдоты», а на площадке познакомился с Ильей Олейниковым. Они быстро стали друзьями, вместе отмечали праздники. Однажды во время такого торжества друзья решили подурачиться и сняли на камеру, как показывают популярные анекдоты по ролям. Эти видео и положили начало шоу «Городок».

Вскоре проект стал невероятно популярным, собирал десятки тысяч людей у экранов, получил несколько престижных премий, а Юрий и Илья превратились в настоящих звезд. Теперь и Илью, и Юрия приглашали сниматься в кино, брали у них интервью. Стоянов получил все, к чему шел 20 лет. Но в 2012 году Ильи Олейникова не стало: он скончался от рака легких. Стоянов тут же закрыл «Городок», заявив, что это шоу всегда было про двоих.

Раскаяние длиной в жизнь

Личная жизнь Юрия тоже складывалась очень непросто. В 1978 он женился на Ольге Синельченко и вскоре стал отцом двоих сыновей: принимал роды у супруги Юрия его отец. Внуков он обожал и старался всегда быть рядом. Увы, молодой Юрий увлекся другой женщиной и изменил жене. Узнав о неверности, Синельченко подала на развод и увезла детей в Москву, навсегда запретив Юрию с ними общаться.

Женщина вышла замуж, ее новый избранник принял мальчиков, как родных, дав им не только свое имя, но и отчество. Именно второго мужа мамы Николай и Алексей считают отцом, а со Стояновым отношений не поддерживают.

Юрий признается, что для него это стало со временем настоящей трагедией, он не пытается связаться с уже взрослыми сыновьями, уважая их выбор, но сожалеет о своей ошибке.

Лишь в начале двухтысячных Стоянов встретил новую любовь, ей стала финансист по имени Елена. У женщины уже были дочери от первого брака, их Юрий принял, как своих, а вскоре и девочки стали называть артиста папой. В 2003 году у Стояновых родилась общая дочь Екатерина. Ее актер обожает.

Сейчас он по-настоящему счастлив, успешен и получил все то, о чем мечтал больше двадцати лет.