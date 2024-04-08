Зоя Бербер рассказала о плюсах ролей злодеек

Актриса Зоя Бербер рассказала, что любит играть отрицательных персонажей. О плюсах ролей злодеек она поговорила с «Аргументами и фактами».

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Во втором сезоне сериала СТС «Тетя Марта» она удивила привыкших к ее положительному образу поклонников и сыграла антагонистку. Ее героиня портит жизнь девочке Марте (Вита Корниенко). По мнению Бербер, у отрицательных персонажей особый вес и они тоже главные, только со знаком «минус».

«Есть главные герои и есть конфликт, с которым они борются. Так вот именно отрицательный персонаж отвечает за линию противостояния», — говорит она.

Сама Бербер тоже неидеальна, признается она.

«Очень странно, когда люди бесконечно желают видеть меня «солнышком лучистым». А если вдруг я оказываюсь не «солнышком», они говорят: «О! Да ты лицемерка. На самом деле ты совсем другой человек», — смеется она.

Стерву, дополнила актриса, ей играть неинтересно, а «стервеллу» — наоборот. Объясняя это понятие, она привела в пример Лису Алису.

«Она очень нежная и мягонькая. Просто, когда надо, она могла… сожрать», — объяснила Бербер.

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