Татьяна Догилева рассказала о съемках в сериале "Последний богатырь. Наследие"

Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие" завершены, и авторы продолжают делиться подробностями создания новой фантастической истории из богатырской вселенной, премьера которой состоится в онлайн-кинотеатре START уже в этом году. Проект поддерживает Институт развития Интернета. Актриса Татьяна Догилева исполнила в новом проекте роль Зеркальца - волшебной помощницы главной героини Софьи. Зеркальце сопровождает ее во время путешествия в прошлое, поддерживает советами и житейской мудростью.

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"Зеркальце - это образ няньки, наставницы… Она где-то сердится, где-то любит, всегда предана героине. Это современная Арина Родионовна, которая помогает не только с бытовыми нуждами, но и с духовными. Зеркальце - это про любовь", - рассказала Татьяна Анатольевна.

Для актрисы сериал "Последний богатырь. Наследие" - это уже третий совместный проект с режиссером Антоном Масловым после сериала "Вампиры средней полосы" и фильма "Многоэтажка".

"В работе у нас бывали и противоречия, и ссоры, но тем ценнее дружба, которая установилась позднее. Мы поняли друг друга и стали отличной командой. Поэтому когда Антон предложил мне эту роль, я с удовольствием согласилась, потому что он мне нравится", - со смехом вспоминает Догилева.

Антон Маслов признался, что с самого начала не видел других кандидатов на роль Зеркальца:

"С Татьяной Анатольевной у нас долгие и плодотворные отношения. Она фантастически многоплановая актриса, умеющая мастерски сочетать жесткость и обаяние в одном персонаже. Догилева добавила образу Зеркальца объема и глубины. Никто бы не справился с ролью так, как это получилось у нее".

По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось пятьдесят лет, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву прошлого, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье - сразиться со злом в самом городе.

Кстати

Сериал "Последний богатырь. Наследие" - один из самых масштабных в истории START: 123 смены, 8500 дублей, более 800 часов съемок на земле, в воде, воздухе и даже в огне. Над съемками, которые проходили в ущельях, водопадах, горах, масштабных декорациях в Подмосковье, залах Третьяковской галереи и 15 павильонах работали 250 человек съемочной группы и около 1000 актеров.