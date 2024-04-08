Актриса из «Сладкой жизни» Мария Шумакова родила сына от сотрудника Comedy Club

Актриса Мария Шумакова родила ребенка. У нее и сотрудника Comedy Club Славы Гусева появился на свет сын.

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В личном блоге звезда сериала «Сладкая жизнь» вышла на связь с поклонниками и рассказала радостные новости. Она, наконец, стала мамой. Мария опубликовала фото из роддома и призналась, что мальчика назвали Леонидом. Самого малыша актриса пока предпочла не показывать. Также она не стала делиться подробностями родов.

Отметим, что Шумакова не скрывала свою беременность и активно рассказывала о ней в социальных сетях. Свое положение она рассекретила в декабре прошлого года, после чего стала описывать для фанатов свои ощущения и чувства в ожидании появления ребенка.

К слову, Мария и Слава вместе уже несколько лет. Об их романе заговорили еще в 2021 году. А спустя год они сыграли свадьбу. После замужества актриса отрицала слухи о беременности. Она заявляла, что современная медицина позволяет женщинам становиться матерями тогда, когда они к этому готовы. Впрочем, спустя несколько месяцев после этого знаменитость все-таки рассказала о своем положении.

Ранее актриса Анна Хилькевич перестала скрывать живот и объявила о третьей беременности.