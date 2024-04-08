Актриса Анджелина Джоли появилась на публике с подросшей дочерью от Брэда Питта. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

© Stetsko Evgeny/East News

© Daily Mail

Анджелину Джоли засняли с 15-летней дочерью Вивьен на улицах Нью-Йорка. Актриса и ее дочь запечатлены с пакетами в руках. Для выхода в свет Джоли выбрала образ в стиле total black. Она отдала предпочтение черному пальто, топу и брюкам. Она дополнила наряд черными очками и коричневой сумкой.

Ее дочь появилась на публике в спортивном стиле. Она надела серую толстовку, джинсы и кеды.

Отметим, что это первый выход в свет Анджелины после скандала с Питтом. Недавно актриса выдвинула новые обвинения против бывшего мужа. Юристы актрисы заявили о физическом насилии со стороны Брэда. Подробности смотрите в этой новости.

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